Встреча на Донбассе: Путин сам даст ответ на предложение Зеленского [ Редактировать ]
В четверг, 22 апреля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президенту России Владимиру Путину доложили о предложении украинского лидера Владимира Зеленского встретиться на Донбассе. Российский президент ответ даст сам.
В своем видеообращении Владимир Зеленский предложил Путину провести переговоры на Донбассе.
Путин сам даст ответ на предложение украинского лидера Владимира Зеленского о встрече на Донбассе, если посчитает необходимым.
Отметим, Зеленский предложил "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война".
Украинский лидер предложил встречу на фоне стягивания российских войск к границе Украины. Разведка сообщает о высоком уровне военной угрозы из-за таких действий России. Вместе с тем, НАТО, США и ЕС выражают поддержку Украине и призывают Россию убрать войска.
Напомним, что Путину сообщили о желании Зеленского встретиться. Ранее в России объяснили усиление войск на юге страны.
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