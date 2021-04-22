Известная модель разделась перед камерой [ Редактировать ]
Бразильская модель Жизель Оливейра с завидной частотой позирует на камеру. Результаты фотосессий девушка публикует в Instagram.
Так на ее страничке появились особенные снимки, которые сделала фотограф Эмилинн Роуз. На большинстве фотокарточек, которые представлены без ретуши, Жизель позирует обнаженной.
Долгое время я ни разу не снимала своих моделей обнаженными. Я чувствовала, что какая-то часть меня испытывает дискомфорт, как будто мне стыдно... Однако теперь я вижу, что возможность запечатлеть и продемонстрировать женское тело в необработанном виде создает такие вдохновляющие образы. Мы женщины и должны научиться любить свое тело.
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