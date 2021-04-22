Представители стран-участниц Европейского Союза провели полную процедуру согласования характеристик электронных "коронавирусных" сертификатов, которые помогут возобновить туристическую отрасль в Европе.

Введение сертификатов должно произойти до июня 2021 года. Туда будут внедрены новейшие системы безопасности, включая QR-коды, которые гарантируют распознавание документов на всей территории Европейского Союза.

Согласованная техническая спецификация охватывает структуру данных и механизмы кодирования, включая QR-код, который гарантирует, что все сертификаты, будь то цифровые или бумажные, могут быть прочитаны и проверены на всей территории ЕС.

Отмечается, что разработчики сертификатов заявили, что электронный документ не будет передавать личные данные владельцев.

Читайте также, в Европейском Союзе начнет работать новая система коронавирусной сертификации, которая предполагает выдачу документа о здоровье не только вакцинированным гражданам, но и тем, кто переборол инфекцию. Новый документ будет выдаваться как в электронном виде, так и бумажном.

Кроме того, сертификат о вакцинации от коронавируса не будет обязательным в Украине пока ограничен доступ к вакцинам. Пока правительство не будет вводить никаких других паспортов о вакцинации, при этом он отметил, что получить COVID-сертификат можно будет онлайн.

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