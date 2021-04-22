Ковід на останньому тижні вагітності. У Дніпрі дві доби медики рятували жінку, у якої виявили тяжку форму коронавірусу. Під загрозою опинилися і породілля, і дитина. Чому вагітні хворіють так складно, з'ясовувала наша Олена Мендалюк.

Тридцятитрирічна породілля потрапила до лікарні імені Мечникова в тяжкому стані. В Ольги були уражені 50 відсотків легень.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова:

Пневмония, низкая сатурация, до потери сознания, кровотечение которое не оставляло врачам никакого шанса на спасение. Все остались, врачи по сути были на работе двое суток спасая молодую женщину.

Ризик втратити дитину був надзвичайно високий.

Ірина Кітова, заступниця директора Дніпропетровської обласної лікарні імені І. І. Мечникова:

Несколько маловесен - 2,900. Стабилен, сейчас дыхание самостоятельное, поддерживает сатурация в районе 95 при кислородной поддержке. Находится в интенсивной терапии новорожденных, мама находится в ковидной реанимации.

Лікарі здійснили майже неможливе. Минулої ночі в жінки народився хлопчик - майже три кілограми завважки. Це друга дитина Ольги і найочікуваніша: чотири рази поспіль у жінки були зриви вагітності. Нині стан молодої матусі стабілізували, її від'єднали від апарату штучної вентиляції легень, вона дихає киснем. Медики кажуть, вагітні в зоні ризику. А все тому, що плід тисне на легені, і ураження відбувається в рази швидше.

Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної лікарні імені Мечникова:

Очень большое количество беременных женщин, которые тяжело переносят ковидинфекцию в силу физиологических особенностей.

У разі інфікування коронавірусом перебіг хвороби супроводжується ускладненнями. Нині в ковід-центрі лікарні імені Мечникова 16 вагітних, дві з них у реанімації.