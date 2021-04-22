Справа "Укроборонпрому": НАБУ оголосило в розшук Ігоря Гладковського [ Редактировать ]
НАБУ оголосила в розшук Ігоря Гладковського. Він один із фігурантів найгучнішого корупційного скандалу, пов'язаного з "Укроборонпромом". Підозрюваний тричі проігнорував і не з'явився на виклик до прокуратури, аби отримати копію обвинувального акту.
Минулого тижня в нього закінчився час для ознайомлення з матеріалами справи. Нагадаю, торік Гладковському-молодшому вручили підозру. За даними слідства, підконтрольна йому компанія мала преференції під час укладання договорів з "Укроборонпромом".
За це Ігор Гладковський отримував відкати - половину від суми незаконного заробітку усіх учасників схеми. За одну таку оборудку він мав майже мільйон гривень.
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