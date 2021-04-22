Почему нельзя отказываться от молочных продуктов [ Редактировать ]
Молочные продукты входят в состав так называемой тарелки здорового питания и являются одним из лучших и легко усваиваемых источников качественного белка, newsyou.info.
Биохимия молочных продуктов по своему химическому составу - это целый комплекс биологических соединений, который положительно влияет на наше здоровье - они низко калорийные, содержат полезный молочный жир, полезный молочный белок, витамины А, D, E, имеют много легко усваиваемого кальция, а также фосфор.
Со своей стороны кальций, содержащийся в молочных продуктах, - это:
- профилактика камней в почках
- профилактика рака кишечника;
- кроветворения;
- нервная и мышечная системы;
- контроль давления крови
- здоровье костей (каждая третья женщина и каждый пятый мужчина после 50 лет имеет остеопороз)
- здоровье десен;
Кальций нужен каждый день, особенно в старшем возрасте - молочный рацион должен составлять основу питания.
Молочные продукты имеют очень высокую биологическую ценность. Для того, чтоб быть здоровым, в организме человека ежедневно должны быть 20 аминокислот, 8 из которых не синтезируются, а получаются только с продуктами питания. Они содержатся в продуктах животного происхождения, в первую очередь, в молочных продуктах.
Они входят в состав мембраны каждой нашей клетки - клеток крови, нейронов, клеток сердца. Если этих веществ не хватает, мы будем в плохом настроении, у нас будет слабая память, слабый иммунитет и нехватка сил.
Ранее мы писали о том, что медики назвали самые вредные для здоровья продукты.
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