США готують військову допомогу Україні [ Редактировать ]
Сполучені Штати готові допомогти Україні для протистояння російській агресії. З такою заявою виступили в Держдепартаменті США. Вашингтон і далі буде підтримувати Київ у сфері безпеки. Зокрема, в наданні летальної зброї.
У Держдепі наголосили: держави обговорили продовження тісної співпраці. А в Росії заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв заявив, що відносини США та РФ фактично повернулися в епоху "холодної війни".
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