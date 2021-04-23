Сполучені Штати готові допомогти Україні для протистояння російській агресії. З такою заявою виступили в Держдепартаменті США. Вашингтон і далі буде підтримувати Київ у сфері безпеки. Зокрема, в наданні летальної зброї.

У Держдепі наголосили: держави обговорили продовження тісної співпраці. А в Росії заступник голови Радбезу Дмитро Медведєв заявив, що відносини США та РФ фактично повернулися в епоху "холодної війни".