В пятницу, 23 апреля, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это вакцина южнокорейского производства.

Самолет с вакциной прибыл в аэропорт "Жуляны" в Киеве около 8:45. Новая партия состоит из 367 200 доз вакцины. Они были поставлены в рамках инициативы COVAX.

"Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.

Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.

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