В Украину доставили новую партию вакцины AstraZeneca [ Редактировать ]
В пятницу, 23 апреля, в Украину доставили новую партию вакцины от коронавируса AstraZeneca. Это вакцина южнокорейского производства.
Самолет с вакциной прибыл в аэропорт "Жуляны" в Киеве около 8:45. Новая партия состоит из 367 200 доз вакцины. Они были поставлены в рамках инициативы COVAX.
"Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается", - заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Ранее сообщалось, что Украина прошла пик третьей волны коронавируса.
Также в Министерстве здравоохранения напомнили, кому нельзя делать прививки от COVID.
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