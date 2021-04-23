Карантин на Пасху: в Минздраве рассказали об ограничениях [ Редактировать ]
Минздрав не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения на Пасху. Однако, министерство подготовило рекомендации для религиозных заведений. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
В частности, он обратился к религиозным заведениям с такими рекомендациями на Пасху:
- поощрять "онлайн" богослужений для верующих,
- увеличить количество сессий благословения и уменьшить их продолжительность,
- зафиксировать входные двери/блоки на территорию и в помещение храмов в открытом состоянии,
- установить ограничения на посещение службы перед благословением внутри храмов и обеспечить соблюдение дистанции между прихожанами на улице не менее 1,5 м,
- рекомендовать посещать обряд благословения и освящения пищи только 1 лицу из семьи.
Также Ляшко обратился к населению Украины, он рекомендует:
- пожилым людям, людям с хроническими заболеваниями воздержаться от посещения храмов, лучше освятить праздничную корзину на свежем воздухе возле храма,
- воздержаться от праздничных посещений родственников и друзей,
- лучше, чтобы в храм на Пасху шел кто-то один из семьи.
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