Отвод российских войск: Кулеба призвал зарубежных партнеров не терять бдительность [ Редактировать ]
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне новостей об отводе российских войск от украинских границ просит зарубежных партнеров не терять бдительность. В то же время он благодарен международному сообществу за реакцию на эскалацию со стороны России.
В частности, Кулеба позитивно оценил заявление министра обороны России Сергея Шойгу о начале отвода российских войск.
"Если Россия действительно отведет от границы с Украиной огромные военные силы, которые она туда стянула, это ослабит напряженность. Однако мы должны помнить, что сам этот шаг не останавливает ни эскалацию, ни конфликт в целом", - отметил он.
Он также подчеркнул, что Киев хочет видеть со стороны России последовательные конструктивные действия, подтвержденные украинской разведкой и разведкой НАТО.
"Россия по-прежнему должна в целом объяснить Украине, ОБСЕ и международному сообществу зачем ей на самом деле нужно стягивать такое количество войск с наступательным вооружением на границе с Украиной с такой чрезмерной численностью войск", - отметил министр.
Кулеба выразил благодарность международным партнерам за реакцию на обострение со стороны России.
"Украина призывает своих партнеров пока не терять бдительность, продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать действенные меры по сдерживанию России", - добавил Кулеба.
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