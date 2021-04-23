Сотрудники уголовного розыска в ночь на пятницу, 23 апреля, задержали в Киевской области организованную группу профессиональных воров из Азербайджана. Об этом сообщил в Facebook начальник полиции области Андрей Небитов.

Гости с Кавказа специализировались на грабежах домов состоятельных людей. При чем проникали не в пустующие особняки украинской элиты, а ночью, пока хозяева спали. Чтобы не вызывать подозрений, на дело бандиты приезжали на престижных иномарках и обчищали жилища, несмотря на дорогие охранные системы.

Воров задержали по горячим следам после совершения кражи 22 апреля в элитном поселке Козин под Киевом. Воры влезли в особняк через окно гаража, похитили наличные деньги и целую коллекцию элитных наручных часов, стоимостью от $500 до $25 000.

Потерпевший оценил 15 хронометров престижных марок Patek Philippe, Rolex, Carrera и Hublot в 3 ммиллиона гривен.

Сотрудники криминальной полиции установили машину злодеев и дом, где они скрывались. В ходе спецоперации спецназ задержали четырех парней из Азербайджана.

У воров изъяли спецоборудования, документы и похищенное имущество, которые прятали на чердаке.

Напомним, что недавно в Киеве задержали банду кавказцев, которые похитили в Одессе юношу и требовали у его отца миллион долларов.