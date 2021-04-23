Прем'єр-міністр Ізраїлю може стати посередником між Україною і Росією [ Редактировать ]
Посередником між Україною і Росією може стати прем'єр-міністр Ізраїлю. Пропозицію Біньяміну Нетаньягу зробила українська сторона. Обрали саме його, бо в нього добрі стосунки і з Зеленським, і з Путіним, - пояснив наш посол в Ізраїлі Євген Корнійчук.
І прем'єр від пропозиції не відмовився. Нагадаю, раніше Нетаньягу надіслав лист Зеленському, в якому заявив про прагнення Ізраїлю розширити дружбу та співпрацю з Україною.
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