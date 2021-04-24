В Украине запустили авиарейс над Чернобылем [ Редактировать ]
В Украине запустили необычный авиарейс - из Киева в Киев. Суть в том, что это рейс над Чернобылем. Акцию подготовили к 35-летию аварии на ЧАЭС.
Об этом сообщает Telegram-канал "Украина Online".
Отмечается, что 25 апреля самолет пролетит над Чернобылем.
"Самолет полчаса будет кружить над зоной отчуждения на высоте 900 метров и даже приблизится к самой ЧАЭС на максимально возможное расстояние", - говорится в сообщении.
Стоимость полета составит 2 970 гривен.
Напомним, 26 апреля отмечается Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Именно в этот день, 35 лет назад, в 1986 году произошла авария на Чернобыльской атомной электростанции - крупнейшая по масштабам ущерба и последствиям техногенная катастрофа ХХ века.
Ранее сообщалось, что архив СБУ и Украинский институт национальной памяти выпустили вторую книгу сборника "Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии". В книге впервые опубликованы 229 документов по Чернобыльской атомной станции и аварии на ЧАЭС.
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