В Україні вшановують пам'ять жертв Чорнобильської трагедії [ Редактировать ]
Сьогодні тридцять п'ята річниця Чорнобильської трагедії.
26 квітня 1986-го року на Чорнобильській АЕС вибухнув четвертий енергоблок. У повітря потрапили радіоактивні речовини, які вітром рознеслися над Україною і багатьма країнами Європи.
Катастрофа забрала життя її численних ліквідаторів - вони загасили пожежу на станції, проводили роботи на аварійному блоці й навколо нього ціною власного життя і здоров'я. 30-кілометрова територія навколо ЧАЕС стала зоною відчуження.
У всій країні сьогодні вшановують пам'ять жертв Чорнобиля.
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