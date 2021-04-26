Сьогодні тридцять п'ята річниця Чорнобильської трагедії.

26 квітня 1986-го року на Чорнобильській АЕС вибухнув четвертий енергоблок. У повітря потрапили радіоактивні речовини, які вітром рознеслися над Україною і багатьма країнами Європи.

Катастрофа забрала життя її численних ліквідаторів - вони загасили пожежу на станції, проводили роботи на аварійному блоці й навколо нього ціною власного життя і здоров'я. 30-кілометрова територія навколо ЧАЕС стала зоною відчуження.

У всій країні сьогодні вшановують пам'ять жертв Чорнобиля.