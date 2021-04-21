Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонном разговоре с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем и поблагодарил его за усилия в борьбе с пандемией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Стороны обсудили инициативу Антониу Гутерриша провести всемирную вакцинацию населения от коронавируса под эгидой "Группы двадцати" наиболее развитых стран мира. Президент Зеленский посетовал на то, что лишь "золотой миллиард" - население самых богатых стран мира - имеет полноценный доступ к вакцинам от COVID-19.

Комплексная вакцинация - единственный выход. К сожалению, доступ к безопасным и эффективным вакцинам до сих пор неровный. Однако хочу отметить и поблагодарить за ваше лидерство в преодолении вызовов и в координации глобальных действий во время пандемии коронавируса.

Напомним, что по данным МВФ, половина всех доз вакцины от коронавируса была заранее скуплена развитыми странами мира, на которые приходится лишь 16% населения земного шара. Доступ к вакцинам в МВФ назвали "чудовищно несправедливым": государства с высоким уровнем доходов, на которые приходится 16% населения планеты, осуществили предзаказ 50% доз.

Как сообщали "Подробности", также Владимир Зеленский обсудил с генсеком ООН ситуацию на Донбассе. Глава государства рассказал Гутерриш об общей ситации на востоке Украины и линии разграничения, проинформировал об увеличении военного присутствия России вдоль украинской границы и на временно оккупированных территориях.