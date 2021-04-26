Пандемия коронавируса усиливается - ВОЗ [ Редактировать ]
В понедельник, 26 апреля, председатель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что пандемия коронавируса в мире усиливается. Об этом речь шла на брифинге в Женеве.
На прошлой неделе организация зафиксировала такую же динамику, которая была в первые 5 месяцев пандемии коронавируса.
Как рассказал глава ВОЗ, в мире шестую неделю подряд наблюдается рост количества новых смертей от коронавируса.
Во всем мире пандемия коронавируса продолжает усиливаться. Новые случаи растут 9-ю неделю подряд, а смерти - 6-ю неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые 5 месяцев пандемии.
Ранее мы писали о том, что в Украине из-за карантина церкви на Пасху не будут закрывать, но верующим нужно придерживаться карантинных ограничений.
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