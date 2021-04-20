2 мая все православные будут отмечать Пасху - самый важный христианский праздник. Его установили в честь Воскресения Иисуса Христа на третий день после мучений и смерти. Podrobnosti.ua разбирались в том, сколько будет стоить пасхальная корзина в 2021 году.

Так, по расчетам центра "Институт аграрной экономики", стоимость пасхального стола в 2021 году составит около 780 грн (а это на 25,8% больше, чем в прошлом году).

Стоимость основной составляющей пасхальной корзины - паски - в среднем составит около 120 грн за 1 кг.

Неожиданно дорогой составляющей праздничной корзины 2021 года стали яйца - 38 грн за десяток.

Традиционно дорогими будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 130 грн (230-305 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 135 грн из расчета 230-280 грн за 1 кг. По сравнению с 2020 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине почти на 22,7 %, а домашней колбасы - на 10,2 %.

Сало (0,5 кг) обойдется в 50 грн из расчета 90-132 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за сыр (0,5 кг) - 120 грн (200-268 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 114 грн (180-230 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 58 грн (100-120 грн за 1 кг).

Цена хрена (250 г) - 14 грн - осталась на уровне прошлого года - 10-15 грн и зависит от производителя.

При наполнении пасхальной корзины другими, неосновными составляющими - помидоры, огурцы, яблоки, красное вино - ее стоимость вырастет до 963 грн. Это на 162 грн, или на 20,2% больше стоимости корзины такого же состава в 2020 году.

За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить 120 грн (80-135 грн за бутылку).

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