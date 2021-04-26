Нафта підскочить у ціні: як зміниться вартість бензину в Україні? [ Редактировать ]
До 74 доларів за барель може підскочити в ціні нафта до кінця року. І це не межа. Такі прогнози оприлюднило американське видання "Блумберг" на тлі скорочення запасів "чорного золота" по всьому світу. Як тенденція вплинок на паливний ринок України і яких цінників АЗС - Геннадій Вівденко збирав думки експертів.
На світ чекає тотальний дефіцит нафти? Американське видання "Блумберг" оприлюднило відповідь Міжнародного енергетичного агентства щодо наявних запасів чорного золота у світі. І вона шокувала. У наземних резервуарах і морських танкерах залишилася лише п'ята частина всіх накопичень. Якщо минулого року було двісті шістдесят мільйонів барелів, то цього вже п'ятдесят сім. І фінансисти прогнозують подорожчання нафти - до кінця року ціни можуть злетіти до сімдесяти чотирьох доларів за барель.
Олег Гірко, старший віцепрезидент фінансової компанії Rj'obrien (Велика Британія):
Сильно упали запаси которые хранятся в плавающих нефтехранилищах в танкерах из танкеров стали нефть выливать, потому что изменилась структура рынка и сделка стала невыгодной. Хранить и перепродавать стало невыгодно. Это привело к тому, что из таких дорогих и мобильных хранилищ стали забирать и продавать.
На українському ринку пального світові тенденції теж позначаться, вважають аналітики. Адже близько вісімдесяти відсотків нафтопродуктів імпортують з-за кордону.
Сергій Куюн, директор консалтингової компанії "А-95":
Любые потрясения, любые сбои. Рост цен будет продублировано на внутреннем рынке. Сейчас это как нельзя не кстати. Мы ожидаем серьезной напряженности на внутреннем рынке в мае будут серьезно сокращены поставки из России и Беларуси. Мы прогнозируем дефицит по дизельному топливу в 40%. Я не помню последних таких прецедентов за последние 20 лет.
Ціна на нафту на світовому ринку зросла майже вдвічі за рік. Поставки з Росії припинені, а в Білорусі на ремонт закривають Мозирський НПЗ. Це найбільший експортер в Україну. Уже в травні очікується зростання ціни на всі марки пального, кажуть експерти. Тож продавці вже зараз закладують ризики у вартість кожного літра.
Сергій Куюн, директор консалтингової компанії "А-95":
Если в условиях внутренней напряженности еще добавится внешний фактор это только усугубит кризис и естественно эти скажется на росте цен. Нефть подорожала с 37 до 67 долларов за баррель. На колонках этот рост был продублирован в размере 4-5 гривен за один литр.
Особливе занепокоєння викликає майбутня посівна. Через весняні заморозки - головні роботи аграрії почнуть у травні, саме в той час, на коли експерти прогнозують подорожчання дизельного пального та його дефіцит.
Юрій Корольчук, експерт Інституту енергетичних стратегій:
На травень місяць очікується дефіцит пропан-бутану, і дизпалива. Хоча накопичені запаси свідчать що ціна немає коливатися. Достатньо в АЗС запасів, але з іншого боку ми бачимо що на світових ринках ціна зростає і це впливатиме на ціну.
Наразі аналітики ситуацію катастрофічною не називають. Україна вже закупила додаткові 10 тисяч тонн нафти. Вітчизняний НПЗ планує збільшити виробництво на 20%. Нафтотрейдери шукають альтернативні шляхи постачання пального. А експерти занепокоєні, щоб залізниця витримала навантаження з перевезень заморської нафти на українські нафтопереробні заводи.
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