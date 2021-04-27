Эта бактерия обитает в кислотной среде, которая богата солями меди/ фото: Naked Science

На территории бразильского штата Пара в одной из шахт ученые из Хьюстонского университета обнаружили штамм бактерий, которые могут вырабатывать медь из купороса, которым питаются.

Уникальность открытия состоит в том, что бактерии могут производить чистую медь без любого вмешательства человека. Эта бактерия обитает в кислотной среде, которая богата солями меди.

Отмечается, что исследователи провели лабораторные эксперименты в ходе которых бактерий поместили в среду с раствором медного купороса. За следующие два дня все частицы соли серной кислоты и меди полностью исчезли из сосуда, на их месте образовались частицы, диаметром несколько нанометров, которые, как оказалось состоят из меди в форме атомов.

Фото: advances.sciencemag.org

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Кроме того, ученые, которые изучают Тихий океан, открыли уникальный вид бактерий, поглощающих углекислый газ. Загадочные бактерии были обнаружены в одной из самых глубоких частей Тихого океана, а именно в зоне Клиппертона.

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