У МОЗ заявили про взаємозамінність Covishield та Astrazeneca [ Редактировать ]
Щепленим індійським Covishield другу дозу зроблять Astrazeneca корейського виробництва. У МОЗі запевнили вакцини ідентичні і взаємозамінні. Що ж до ризиків - кажуть - вони незначні.
Випадків тромбозу лише п'ять на мільйон. Нагадаю, минулого тижня Україна отримала понад 350 тисяч доз вакцини Astrazeneca корейського виробництва. Препарат схвалила Всесвітня організація охорони здоров'я.
Для повної імунізації потрібні дві дози - з інтервалом від 4 до 12 тижнів.
Федір Лапій, голова Національної технічної групи експертів з питань імунопрофілактики:
Це є вакцина не просто ідентична, а вона є взаємозамінна, бо по своїй технології виготовлена так само. Люди, які отримали першу дозу вакцини Covishield, отримають другу дозу вакциною Skbio, виготовленій в Південній Кореї.
по теме
Щепилися проти коронавірусної інфекції напередодні понад 12 тисяч українців, загалом від початку кампанії - майже півмільйона
Цього тижня МОЗ підпише новий контракт на поставку антиковідної вакцини. Про це повідомив очільник міністерства Максим Степанов. Йдеться про закупівлю 10 мільйонів доз препарату
Цього тижня МОЗ підпише новий контракт на постачання протиковідної вакцини. Про це повідомив очільник відомства Максим Степанов
Найбільшою проблемою є наявність у вакцині аденовірусу, який може розмножуватися. Це "серйозний" недолік, запевняє керівник бразильського регулятора здоров'я Густаво Мендес
Поліція почала розслідування. Того дня щеплення зробили двом сотням людей. Фізрозчин ввели шістьом. Кому саме - з'ясують за допомогою тестів на антитіла
Минулого тижня Україна отримала понад 350 000 доз вакцини Astrazeneca корейського виробництва. Препарат схвалений Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Для повної імунізації потрібні дві дози - з інтервалом від 4 до 12 тижнів