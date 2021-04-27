В Одесі вибух газу травмував подружжя пенсіонерів [ Редактировать ]
В Одесі в житловому будинку рвонув газ. Постраждало подружжя пенсіонерів. Двох літніх людей дістали з-під завалів та доправили до лікарні, вони у стані середньої тяжкості.
Вибух стався у старому будинку близько десятої вечора. За даними ДСНС, площа руйнування становить 150 квадратних метрів.
по теме
На землю полетіли важкі бетонні плити, меблі, речі, ховаючи під собою людей. П'ятеро загинули. Чотири поверхи будинку перетворилися на руїни, повністю знищені 40 квартир. Розслідування триває досі
Авария произошла в Одессе на улице Варненской, на углу ул. Генерала Петрова
Мешканка однієї з квартир на третьому поверсі ще до приїзду рятувальників вистрибнула з вікна охопленої полум'ям будівлі і впала на легковий автомобіль.
В частном одноэтажном дома взорвалась газовоздушная смесь, площадь разрушения составила 150 кв. м. Обошлось без погибших
В понедельник, 26 апреля, пятерым служебным лицам АО "Киевгаз" сообщили о подозрении из-за взрыва в жилом доме в Киеве на Позняках