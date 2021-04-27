Погода в Украине на Пасху будет местами с грозами, дождями и порывистым ветром, однако температура воздуха будет высокой. Потепление начнется уже со среды, 28 апреля. Об этом сообщила синоптик Наталка Диденко.

"По предварительным прогнозам, и ночью, и утром 2-го мая на Западе, Севере и в Центре ожидаются радостные ливни, порывистый ветер, веселые грозы и роскошная температура воздуха до +17+23 градусов", - пишет синоптик.

На Востоке и Юге осадки на Пасху маловероятны, будет тепло и солнечно. В Киеве 2 мая предполагается дождь, гроза и +18 градусов.

Относительно погоды на среду, 28 апреля, то ближайшая ночь будет еще с заморозками, однако днем воздух прогреется до +11+15. Холоднее всего в Сумской области - здесь +8+10 градусов.

Осадки завтра не предвидятся, день будет солнечным по всей стране.

В Киеве 28 апреля будет ясный день с +13 градусами, но ночью - заморозки.

Ранее также сообщали, что Украину в начале мая "атакуют" заморозки.

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