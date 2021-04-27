Авария с автомобилями Volkswagen и Skoda Oktavia случилась между 2 селами/ фото: Нацполиция

На автотрассе Мукачево-Рогатин в Закарпатской области на высокой скорости столкнулись два автомобиля, в результате чего есть погибшие, в частности, и сотрудник полиции.

Авария с автомобилями Volkswagen и Skoda Oktavia случилась недалеко от населенных пунктов Зубивка и Залужье. Страшное происшествие случилось вечером.

Фото: Нацполиция

Вчера, 26 апреля, в 19.13 на линию 102 поступило сообщение об аварии на автодороге Мукачево-Рогатин между населенными пунктами Зубивка и Залужье.

Отмечается, что ДТП унесло жизни водителей обоих транспортных средств-участников автокатастрофы, а также пассажирки, которая находилась в автомобиле Skoda, еще одну женщину экстренно госпитализировали с тяжелыми травмами в реанимационное отделение. Известно, что автомобиль Volkswagen ехал под управлением 21-летнего сотрудника сектора реагирования патрульной полиции Мукачевского районного управления.

Фото: Нацполиция

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Кроме того, в Немировском районе Винницкой области лоб в лоб столкнулись два грузовых автомобиля. Авария произошла в районе 00:30 на автодороге Немиров-Гайсин вблизи села Зарудинцы, многотонные грузовики - Mercedes и DAF попали в аварию.

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