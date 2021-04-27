Экс-замглавы СБУ Нескоромный назвал тех, кто станет следующими жертвами НАБУ [ Редактировать ]
Экс-заместитель главы СБУ Дмитрий Нескоромный обнародовал список нардепов и бизнесменов, которые должны стать следующими целями для НАБУ. Список был сфотографирован сотрудником СБУ с экрана компьютера резидента одной из иностранных разведок. Об этом Нескоромный написал в сообщении на своем Telegram-канале.
"Список людей, в том числе нардепов из президентской фракции, которыми уже в ближайшее время займется НАБУ. Сфотографирован сотрудником СБУ на компьютере резидента одной из иностранных разведок. Депутаты "Слуги народа", вам его Баканов ведь правда не показал?" - заявляет Нескоромный.
В список "Лица, деятельность которых будет предметом дополнительного расследования после укрепления антикоррупционной инфраструктуры и проведения судебной реформы", вошли 39 нардепов - от "Слуги народа" (Максим Бужанский, Ольга Василевская-Смаглюк, Даниил Гетманцев, Евгений Шевченко, Денис Монастырский и др.), внефракционные депутаты Андрей Деркач и Александр Дубинский, представители ОПЗЖ Илья Кива, Тарас Козак, Нестор Шуфрич, Ренат Кузьмин и Виктор Медведчук, представитель ЕС Николай Княжицкий, депутат от "Батькивщины" Сергей Тарута и другие. Также в списке Нескоромного указаны глава Минздрава Степанов, и.о. мэра Харькова Игорь Терехов, глава НБУ Кирилл Шевченко, замглавы Офиса президента Олег Татаров и ряд бизнесменов: Игорь Коломойский, Дмитрий Фирташ, Геннадий Боголюбов, Игорь Суркис, Константин Жеваго, Галина Герега, Виталий Хомутынник, Юрий Косюк, Олег Бахматюк, Геннадий Болотников, Александр Ярославский и другие.
Напомним, ранее бывший первый замглавы СБУ Дмитрий Нескоромный в ответ на обвинения в причастности к организации подготовки убийства главы управления спецслужбы Андрея Наумова пообещал рассказать о коррупции во власти и иностранных агентах в верхушке СБУ. Сейчас Нескромный пребывает за пределами Украины.
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