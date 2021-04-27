Хакери США зламали сервер поліції Вашингтона [ Редактировать ]
А от у США російським хакерам удалося зламати сервер поліції Вашингтона та викрасти понад чверть терабайта конфіденційної інформації.
Тепер зловмисники вимагають викуп, бо інакше погрожують через три дні злити місцевому криміналітету дані про інформаторів. Суму викупу управління поліції Вашингтона не розкрило, хоча факт зламу підтвердило. Втім додало, що на роботу поліції це не вплинуло. Для ідентифікації зловмисників залучили ФБР. Раніше США заявляли, що всі російські хакерські групи керуються з Кремля.
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