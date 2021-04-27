Россия выдвинула новое условие на переговорах ТКГ [ Редактировать ]
Во вторник, 27 апреля, на переговорах Трехсторонней контактной группы по Донбассу российская сторона потребовала, чтобы в составе украинской делегации не было вынужденных переселенцев из оккупированных территорий. Об этом рассказал член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш в телеканала "Украина 24".
К сожалению, представители ОРДЛО уже легализованы в переговорном процессе, хотя это противоречит Минским соглашениям. Та сторона хочет, чтобы у этих людей была монополия на представление ОРДЛО, чтобы мы не представляли ОРДЛО, как выехавшие оттуда.
Также на своей странице в Facebook Гармаш написал, что целью россиян является "выбросить из переговорного процесса переселенцев".
Надеюсь, что наше руководство, в своем стремлении к миру, не забудет о том, из-за чего вообще вся эта война и ради чего многотысячные жертвы. Цель - не мир любой ценой, цель - территориальная целостность и суверенитет над всей территорией, то есть - сохранение государственности Украины. Субъективизация ОРДЛО (а по сути - "автономия" "ДНР"-"ЛНР") с этой целью никак не коррелируется. И любой шаг в направлении их субъективизации путем нашего вытеснения из переговорного процесса ведет к реализации цели Москвы, а не Украины.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин ответил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому на предложение о встрече. Он заявил, что ждет Зеленского в Москве.
Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
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