У Росії озвучили список недружніх країн [ Редактировать ]
Російські пропагандистські ЗМІ опублікували ймовірний список країн, недружніх до федерації. Його укладають у Кремлі за розпорядженням Путіна. У перелік можуть потрапити, зокрема, США та Україна, Канада, Велика Британія, країни Балтії та Австралія.
За словами очільника МЗС Лаврова робота над списком триває. Сама ж Росія протягом останнього місяця втрапила у кілька дипломатичних скандалів - працівників посольств вислали з кількох країн через шкідництво Москви.
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