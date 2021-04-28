Російські пропагандистські ЗМІ опублікували ймовірний список країн, недружніх до федерації. Його укладають у Кремлі за розпорядженням Путіна. У перелік можуть потрапити, зокрема, США та Україна, Канада, Велика Британія, країни Балтії та Австралія.

За словами очільника МЗС Лаврова робота над списком триває. Сама ж Росія протягом останнього місяця втрапила у кілька дипломатичних скандалів - працівників посольств вислали з кількох країн через шкідництво Москви.