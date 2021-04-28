Що скаже Байден. Американський президент, чий сотий день при владі припадає на цей тиждень, сьогодні вперше виступить зі зверненням до Конгресу. І ця промова відрізнятиметься від усіх, що були до цього, твердить мій колега Дмитро Анопченко. Із Вашингтона він розкаже, чим саме відрізнятиметься звернення і про що говоритиме глава Білого Дому.

Щорічне звернення до обох палат Конгресу почесний обов'язок кожного американського Президента. І щодо нього завжди багато ажіотажу. Але лише сьогодні виступ Байдена оточений багатьма подіями, які відбуваються уперше в історії.

Уперше настільки масштабні заходи безпеки. За дві години до звернення (а воно заплановане на дев'яту вечора за місцевим часом) Капітолій буде повністю заблокований. Причому не тільки навколишні квартали перекриють (це і за Трампа бувало), а й наказали покинути будівлю всім працівникам.

О п'ятій вечора нікого вже не має бути, тільки запрошені. Знову ж таки уперше Байден виступатиме перед майже порожнім залом.

Зазвичай (ось подивіться, як це минулого разу, ще за Трампа було) запрошували півтори тисячі людей. Всіх конгресменів, міністрів, воєначальників, суддів Верховного суду; на балконах завжди було багато запрошених. А зараз туди розсадять конгресменів, щоб дотриматися соціальної дистанції.

І навіть законодавці не всі будуть відомо, що є ті, хто не отримав запрошення, а отже зобов'язаний покинути будівлю.

Обмеження настільки серйозні, що навіть міністри дивитимуться звернення президента вдома, по телевізору. А з військовиків покликали тільки Голову комітету начальників штабів.

Є і ще один момент, який відбудеться уперше в американській історії. У президії ніколи ще не було двох жінок - зараз це будуть Ненсі Пелосі (традиційно), і Віце-президент Камала Харріс ( її посаду завжди займали чоловіки).

Чому подія викликає такий інтерес - теж зрозуміло. Для Байдена це перше звернення, він лише сто днів на посаді. Отже, у відозві до Конгресу має сформулювати пріоритети на чотири роки свого президентства. Сказати, де Штати будуть жорсткими (зокрема, усіх цікавить, що саме Байден скаже про Росію); кого підтримуватимуть (тут цікаво, чи згадає Україну, в одній із чернеток промови ці слова були, але весь сьогоднішній ранок її ще вичитували і остання правка - за першою особою).

За попередніми даними, окрім того, що визначить зовнішню і внутрішню політику, Байден ще й детально говоритиме про економіку, і що з нею робити; очікується, що це буде перша частина виступу.

Виступ транслюватимуть у прямому ефірі найбільші телеканали Америки. І майбутні рейтинги - перше, що цікавить усіх. Адже покаже ставлення до нової влади американців. Зокрема і тих, хто за Байдена не голосував; покаже, чи почала об'єднуватися Америка, яку неймовірно розділили минулі вибори.