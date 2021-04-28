Принимать душ не следует каждый день. Британский врач Крис Стил рассказал о рисках для здоровья, связанных с этим ежедневными ритуалом, передает newsyou.info.

Кожа населена полезными бактериями, которые поддерживают здоровье человека. "Ежедневный душ может удалить полезные бактерии", - предупредил эксперт.

Обычно здоровая кожа поддерживает масляный слой и баланс полезных бактерий и других микроорганизмов. Вода удаляет их, особенно если человек принимает горячий душ. Это может вызвать ряд осложнений - кожа становится сухой, раздраженной, человек может испытывать зуд. Сухая, потрескавшаяся кожа позволяет бактериям и аллергенам проникать через барьер, что может привести к кожным инфекциям и аллергическим реакциям, сообщает Express.

Полезные бактерии может убить антибактериальное мыло. Оно нарушает баланс микроорганизмов на коже и способствует появлению более выносливых, менее дружелюбных организмов, более устойчивых к антибиотикам, объясняет врач.

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