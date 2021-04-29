Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса не закончилась. Наоборот, в последнее время фиксируют ускорение темпом распространения вируса.

Об этом заявил глава Панамериканского регионального отделения ВОЗ Карисса Этьен.

По его словам, переломить ситуация могут помочь справедливый доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры.

"Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году. Это показывает, что мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер. Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", - заявил Этьен.

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