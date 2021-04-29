"Пандемия не закончилась, она ускорилась" - ВОЗ [ Редактировать ]
Во Всемирной организации здравоохранения считают, что пандемия коронавируса не закончилась. Наоборот, в последнее время фиксируют ускорение темпом распространения вируса.
Об этом заявил глава Панамериканского регионального отделения ВОЗ Карисса Этьен.
По его словам, переломить ситуация могут помочь справедливый доступ к вакцинам и эффективные профилактические меры.
"Наш регион все еще охвачен этой пандемией... в нескольких странах Южной Америки пандемия в первые четыре месяца этого года была хуже, чем то, с чем мы столкнулись в 2020 году. Это показывает, что мы сможем преодолеть эту пандемию только при сочетании быстрого и справедливого доступа к вакцинам и эффективных профилактических мер. Эта пандемия не только не закончилась, но и ускоряется", - заявил Этьен.
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