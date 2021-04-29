Страстная пятница: что нельзя делать и приметы 30 апреля [ Редактировать ]
Страстная пятница - день скорби и тихой печали всех верующих. Большинство примет в Страстную пятницу связано с запретами - в самый горький для верующего человека день от многих вещей следует воздерживаться.
Из глубины веков до нас дошли наблюдения предков и их подсказки о том, что можно делать в Великую пятницу, а чего нельзя.
Страстная пятница - что нельзя делать
- В этот день нельзя мыться, убираться, стирать и работать по дому. Все дела, связанные с чистотой, нужно завершить в прошедший Чистый четверг.
- Верили, что если в этот день постирать белье, во время сушки на нем появятся следы крови.
- Нельзя работать в огороде. Считается, что сажать в этот день растения — большой грех. Если в пятницу высадить дерево, оно непременно погибнет, а на его месте еще много лет ничего не будет расти.
- Нарушать Великий пост. Именно в Страстную пятницу следует сохранять наиболее строгую диету. Наши предки в этот день зачастую не ели ничего кроме хлеба и воды, тем самым почитая великую жертву, которую принес Христос.
- Праздновать и употреблять алкоголь. Лучше этот день провести дома, наедине с собой и своей семьей. Даже если на Великую пятницу выпал день рождения или другой важный для вас праздник, отмечать его лучше в другое время.
Что можно делать в Великую пятницу
Именно в Страстную пятницу хозяйки пекли куличи и красили яйца. Считалось, что приготовленная в этот день выпечка не испортится и не заплесневеет.
Если хлеб и пасхи получатся румяными и красивыми — это к счастью и благополучию. Если подгорят — остерегайтесь скорых неприятностей.
Страстную пятницу следует посвятить молитвам, смирению и помощи близким. Желательно в этот день посетить службу в храме.
Приметы в Страстную пятницу
- По погоде, которая стояла в Великую пятницу, наши предки судили об урожае на будущий год.
- День выдался солнечным - хлеба уродятся.
- Пятница перед Пасхой теплая и ясная - к такой же весне.
- Пасмурно - на огородах весь год жди много сорняков.
- Дождь пошел - весна тоже будет сырой и дождливой.
Приметы в Страстную пятницу на будущее
Существовали приметы, которые позволяли предсказать не только погоду, но и свое личное будущее. Для этого, проснувшись, сразу бежали к окну. Что первое увидишь, того и в будущем году жди.
- Птица - к приятным знакомствам и хорошим новостям.
- Кошка - к достатку.
- Собака - к печали.
- Молодой мужчина - к здоровью.
- Молодая женщина - к благополучию.
- Целая семья - к взаимопониманию с родными.
- Пожилой человек - к болезням.
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