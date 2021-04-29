Без спецзобов'язань. Від травня котельні та теплоцентралі купуватимуть газ за ринковими цінами. Теплопостачальники скаржаться на дороге паливо та величезні непогашені борги.

Тож, як опалювальний сезон починатимуть? І у скільки він обійдеться українцям?

Він починається кожного року, але завжди неочікувано.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Это проблема, которой уже несколько лет, если не десятилетия.

Бо опалювальний сезон в Україні починають тільки... "на папері", а по-факту труби можуть і холодними залишитися!

Олександр Катриченко, заступник Криворізького міського голови:

Ризик не початку опалювального сезону державним підприємством сьогодні існує достатньо високий і достатньо реальний.

Чому? Чим може обернутися "відміна спец-зобов'язань" перед тепловиками?

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Вопрос не только в тепле на следующий отопительный сезон, а вопрос и в горячей воде.

І якими будуть тарифи вже цієї осені?

Ця будівля ТЕЦ була головним ньюзмейкером восени 2018 року. Тоді півміста жило без опалення, бо підприємство не могло запуститися! Все через величезні борги за газ, які... збільшуються після кожного опалювального сезону. Зараз, приміром, на Криворізький теплоцентралі "висить" два з половиною мільярда гривень. Як їх погасити? Коштом місцевого бюджету - не вдасться.

Олександр Катриченко, заступник Криворізького міського голови:

Через відсутність грошей у бюджеті ми навіть юридично не маємо можливості допомагати підприємству, до сфери управління якого орган місцевого самоврядування не відноситься. Тому яким чином державне підприємство буде погашати заборгованість перед НАК "Нафтогазом", сьогодні через відміну ПСО з 1 травня 2021 року - нам взагалі не зрозуміло.

Бо ПСО - тобто, спеціальні обов'язки перед тепловиками, були по-суті, страховкою.

Віра Радченко, начальниця управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури:

Це можливість теплопостачальному підприємству за виконання певних умов визначених цією постановою отримувати гарантовано природній газ. Які це умови: рівень сплати за поточне споживання не менше 90 відсотків. Якщо у підприємства є заборгованість, на початок опалювального періоду, то треба було або підписати договір реструктуризації, або підписати графік погашення.

Але вже з травня ПСО не працюватиме. Криворізькій ТЕЦ паливо давав Нафтогаз. Але чи продовжить він це робити? За законом, "генератори" тепла мають підписати з ним договір про постачання.

Олександр Катриченко, заступник Криворізького міського голови:

Сьогодні відсутнє питання постачальника останньої надії, як і вартості газу у нього. У разі того, якщо у будь-якого з поставників не відбудуться процедури, або на ринок відмовляться виходити учасники. Ніхто сьогодні не можу спонукати газове підприємство заходити на процедуру, це волевиявлення кожного учасника ринку. Тому всі ці питання вже в квітні ставлять під загрозу початку опалювального сезону на рівні всієї держави.

Ще одне питання - вартість опалення та гарячої води, бо тепловики отримуватимуть газ за ринковими цінами.

Валентин Землянський, експерт у сфері енергетики:

Газ - это, по сути дела, ключевая составляющая стоимости производства тепла и горячей воды. Эта цена будет явно выше, чем тот годовой контракт 7,99, который сейчас предложен населению. Потому что украинская биржа торгуется по цене выше 9 тысяч гривен. Европейские биржи торгуют выше 10 тысяч гривен, то есть соответственно они получат цену на газ, условно говоря, 10 гривен за кубометр.

Перші, хто може потрапити під "ціновий удар" - ОСББ з приватними котельнями. Бо газу треба багато, а от можливості - маленькі.

Пані Оксана показує міні-котельню одного з будинків у Харкові. Жінка каже: збирати гроші наперед, аби укласти контракт - занадто дорого.

Оксана Владімірова, представниця ОСББ:

Для нас для многоквартирных домов отмена ПСО - это значит, что мы потеряем гарантированного государством надежного поставщика газа. Сейчас с первого мая мы вынуждены либо отключить котельные и оставить людей без горячей воды. Либо в срочном порядке на рыночных условиях закупать газ на свободном рынке зачастую это со 100-процентной предоплатой. Как это будет в начале следующего отопительного сезона, не знает никто.

Більш-менш зрозуміла ситуація у столиці. Теплокомуненерго вже почали перемовини про закупівлю газу. Окрім того, "завдання максимум" - зберегти ціни на рівні торішніх.

Віра Радченко, начальниця управління розвитку житлово-комунальної інфраструктури:

Тривають перемовини з газопостачальною організацією стосовно укладання договору. Міська влада працює над тим, щоб наразі в оцих важких умовах для людей цього опалювального періоду у нас ціна на тепло зберігалася на рівні 2019 року.

Чи повернуть спецзобов'язання перед тепловиками, чи їм теж доведеться пристосовуватися до ринкових відносин? У Кабміні поки відповіді не дали.