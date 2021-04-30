За деякими даними, навіть задіяли міномети

Щонайменше троє людей загинули, майже сотня поранені внаслідок стрілянини на кордоні Таджикистану та Киргизстану. Серед загиблих 12-річна дівчинка.

Конфлікт спалахнув на прикордонній ділянці в Баткенській області Киргизстану - поблизу водорозподільної станції. Її збудували ще за СРСР, а нині користуються жителі обох країн. Сварки через воду там відбуваються щовесни.

В Таджикистані вважають, що киргизька влада розподіляє воду нечесно. До конфлікту місцевих долучилися прикордонники. За деякими даними, навіть задіяли міномети. Наразі сторони погодилися припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.