Конфлікт Таджикистану та Киргизстану: загинула дванадцятирічна дівчинка [ Редактировать ]
Щонайменше троє людей загинули, майже сотня поранені внаслідок стрілянини на кордоні Таджикистану та Киргизстану. Серед загиблих 12-річна дівчинка.
Конфлікт спалахнув на прикордонній ділянці в Баткенській області Киргизстану - поблизу водорозподільної станції. Її збудували ще за СРСР, а нині користуються жителі обох країн. Сварки через воду там відбуваються щовесни.
В Таджикистані вважають, що киргизька влада розподіляє воду нечесно. До конфлікту місцевих долучилися прикордонники. За деякими даними, навіть задіяли міномети. Наразі сторони погодилися припинити вогонь та сісти за стіл переговорів.
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