Стоимость проекта оценена в более 2 миллионов евро/ фото: EPA

В геопарке города Арок, который находится в Португалии, открыли самый длинный в мире подвесной мост, возвышающийся над рекой Пайва на высоте 175 метров.

Мост возводился на протяжении почти 2 лет, его длинна составляет 516 метров. Стоимость проекта была оценена на сумму более 2 миллионов евро.

Отмечается, что официальное открытие рекордсмена запланировано на воскресенье, 2 мая, однако местные жители уже им пользуются. Известно, что власти региона планируют возродить с помощью рекордной переправы туризм в стране, который сильно пострадал из-за пандемии коронавируса.

Читайте также, самый длинный в мире распечатанный на 3D-принтере бетонный мост появился в одном из инновационных парков Шанхая. Сооружение спроектировано Строительным институтом при университете Цинхуа и инновационным парком "Залив мудрости".

Кроме того, в Китае торжественно открыли самый длинный в мире стеклянный подвесной мост. Стекло на мосту позволит посетителям увидеть все, что находится под ногами, на нем могут одновременно прибывать 500 человек, мост построили на высоте 201 метров.

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