В Китае открылся стеклянный "рекордсмен" (видео) [ Редактировать ]
В Китае торжественно открыли самый длинный в мире стеклянный подвесной мост.
Об этом сообщает Outlook India.
Так, мост построили на высоте 201 метров. Его длина составляет 526 метров, а стекло, из которого он состоит, имеет три слоя общей толщиной 4,5 сантиметра.
Отмечается, что стекло на мосту позволит посетителям увидеть все, что находится под ногами. На нем могут одновременно прибывать 500 человек.
Ранее мы писали, что в Китае построили футуристический ленточный мост. Он имеет многоуровневые входы и выходы.
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