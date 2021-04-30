Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление о прекращении вооруженного конфликта [ Редактировать ]
В ночь на пятницу, 30 апреля, в пограничном городе Исфара представители Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление о прекращении вооруженного конфликта на границе. Текст документа обнародовало агентство "Ховар".
Комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах РТ и КР, случившегося 29.04.2021 г., обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации.
Также стороны условились принять меры к недопущению эскалации напряженности и создать совместную рабочую группу для полной реализации оговоренных шагов.
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