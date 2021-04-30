В ночь на пятницу, 30 апреля, в пограничном городе Исфара представители Кыргызстана и Таджикистана провели переговоры, по итогам которых подписали совместное заявление о прекращении вооруженного конфликта на границе. Текст документа обнародовало агентство "Ховар".

Комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах РТ и КР, случившегося 29.04.2021 г., обсудили причины и последствия инцидента, пришли к обоюдному согласию прекратить вооруженный конфликт, отвести личный состав и боевую технику к местам постоянной дислокации.

Также стороны условились принять меры к недопущению эскалации напряженности и создать совместную рабочую группу для полной реализации оговоренных шагов.

Напомним, что в Киргизии приняли решение о статусе русского языка - он сохранит статус официального.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.