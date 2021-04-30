В пятницу, 30 апреля, в ходе брифинга главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина закрывает границу для Индии.

По его словам, теперь при возвращении в Украину из этой страны все граждане, в том числе и украинцы, подлежат самоизоляции независимо от результатов ПЦР-теста.

Соответствующее решение вступает в силу со 2 мая.

Граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, постоянно или временно проживающих на территории Украины, являются супругами или детьми граждан Украины, которые пересекают государственную границу на въезд в Украину и прибыли из Республики Индия или находились на ее территории не менее 7 из последних 14 дней подлежат обязательной самоизоляции независимо от наличия результатов ПЦР теста.

Читайте также, в Индии распространяется штамм коронавируса с тройной мутацией. Ученые сообщают, что новый штамм вируса уже вызвал заражения в штатах Махараштра и Западная Бенгалия, а также в национальном столичном округе Дели.

Кроме того, на территории Индии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией и отсутствием кислорода, будет использован резервный кислород из хранилищ армии. Также будут выведены из пенсии своих военных медиков для привлечения их к борьбе с COVID-19.

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