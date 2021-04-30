Перестрелка на границе Киргизии и Таджикистана возобновилась [ Редактировать ]
В пятницу, 30 апреля, в Киргизии на границе с Таджикистаном вновь слышны выстрелы. Стрельба ведется около часа. Об этом сообщает агентство 24.kg.
Стрельба ведется продолжительное время - около часа.
В Управлении внутренних дел Баткенской области сообщили, что среди раненых есть сотрудники милиции.
Отметим, конфликт между Таджикистаном и Киргизией обострился 28 апреля на спорном участке границы. По версиям обеих стран, конфликт произошел после того, как Таджикистан установил на территории участка "главный водораздел" камеры видеонаблюдения.
Также мы писали о том, что Кыргызстан и Таджикистан подписали заявление о прекращении вооруженного конфликта.
Напомним, что в Киргизии приняли решение о статусе русского языка - он сохранит статус официального.
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