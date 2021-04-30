"Россия усиливает долгосрочное военное присутствие в Крыму" - Минобороны США [ Редактировать ]
В пятницу, 30 апреля, в Министерстве обороны США сообщили об усилении Россией долгосрочного военного присутствия в Крыму. Об этом заявил глава Разведывательного управления Миобороны США генерал-лейтенант Скотт Беррье в письменных показаниях предоставленных комитету Сената США по вооруженным силам, сообщает "Голос Америки".
Присутствие возглавляемых Россией сил в восточной Украине остается реальным инструментом принуждения для Кремля.
По его словам, Россия хочет заявить о ее решимости удерживать полуостров.
На Крымском полуострове, в дополнение к недавним размещениям сил, Москва продолжает усиливать свое долгосрочное военное присутствие, чтобы сдержать морские и воздушные операции Запада.
Напомним, что Россия 21 апреля объявила персонами нон грата 10 сотрудников посольства США в Москве. Они должны покинуть страну до 21 мая. США в ответ выслали из страны 10 российских дипломатов. Также Россия запретила дипмиссиям США нанимать персонал из граждан России и третьих стран.
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