В Киевраде сделали невероятное заявление о тестировании на коронавирус [ Редактировать ]
В столице наблюдается самый высокий показатель по тестированию на коронавирусную инфекцию по Украине. Об этом на брифинге заявил глава КГГА Виталий Кличко.
По его словам, такой показатель в Киеве фиксируется с расчетом на 100 тысяч человек. Сама процедура тестирования является очень простой и доступной для всех желающих.
Киев остается первым по уровню тестирование на COVID-19 в Украине. Сегодня этот показатель в столице - более 400 тестов на 100 тысяч населения. Еще раз напомню, что процедура тестирования проста и доступна для всех, кому она необходима.
Отмечается, что по направлению врача можно бесплатно сдать тест в 71 пункте тестирования. Также Кличко добавил, что мобильные бригады продолжают собирать биологический материал для тестирования на дому у пациентов, которые в этом нуждаются.
Читайте также, на территории Украины на фоне снижения новых случаев заражений коронавирусной инфекцией упало и количество сделанных ПЦР-тестов. Также наблюдается и снижение числа положительных результатов - с 32,4% до 29,1%.
Кроме того, за сутки на территории Украины второй дозой препарата от коронавирусной инфекции иммунизировали 130 человек. Все прививки были сделаны препаратом Sinovac-CoronaVac. Перед этим 10 человек иммунизировали вакциной AstraZeneca.
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