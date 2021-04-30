Такой показатель в Киеве фиксируется с расчетом на 100 тысяч человек/ фото: Rg.ru

В столице наблюдается самый высокий показатель по тестированию на коронавирусную инфекцию по Украине. Об этом на брифинге заявил глава КГГА Виталий Кличко.

По его словам, такой показатель в Киеве фиксируется с расчетом на 100 тысяч человек. Сама процедура тестирования является очень простой и доступной для всех желающих.

Киев остается первым по уровню тестирование на COVID-19 в Украине. Сегодня этот показатель в столице - более 400 тестов на 100 тысяч населения. Еще раз напомню, что процедура тестирования проста и доступна для всех, кому она необходима.

Отмечается, что по направлению врача можно бесплатно сдать тест в 71 пункте тестирования. Также Кличко добавил, что мобильные бригады продолжают собирать биологический материал для тестирования на дому у пациентов, которые в этом нуждаются.

Читайте также, на территории Украины на фоне снижения новых случаев заражений коронавирусной инфекцией упало и количество сделанных ПЦР-тестов. Также наблюдается и снижение числа положительных результатов - с 32,4% до 29,1%.

Кроме того, за сутки на территории Украины второй дозой препарата от коронавирусной инфекции иммунизировали 130 человек. Все прививки были сделаны препаратом Sinovac-CoronaVac. Перед этим 10 человек иммунизировали вакциной AstraZeneca.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.