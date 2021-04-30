Количество зараженных растет: последние данные статистики по коронавирусу [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 29 апреля, зафиксировано 10 072 новых случаев коронавируса. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки заболели 391 ребенок и 188 медработников.
Сделано 41 388 ПЦР-тестов, 14 731 ИФА-тестов и 33 982 экспресс-тестов на антиген.
За минувшие сутки:
- заболели - 10 072 человек;
- летальных случаев - 307;
- выздоровели -20 192 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 069 537 человек;
- выздоровели - 1 655 525 человек;
- летальных исходов - 44 085;
Больше всего случаев зарегистрировано в Харьковской - 1 059, Днепропетровской - 930, Киеве - 868, Запорожской - 620 областях.
Ранее сообщалось, что в украинских больницах фиксируется тяжелая ситуация с коронавирусной госпитализацией.
Также глава Минздрава Максим Степанов заявил о прохождении в Украине пика третьей волны коронавируса.
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