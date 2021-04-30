Сьогодні посольство США в Росії оголосило про скорочення там дипломатичної присутності. Посольство зменшить штат на три чверті через дії російського керівництва: Кремль вніс Сполучені Штати до переліку так званих недружніх держав, тепер вони не мають права наймати на роботу іноземних громадян.

Через скорочення США змушені обмежити надання консульських послуг, а тому рекомендує покинути федерацію тим американцям, у яких термін дії візи закінчується до 15 червня.