США скорочують дипломатичній корпус в Росії [ Редактировать ]
Сьогодні посольство США в Росії оголосило про скорочення там дипломатичної присутності. Посольство зменшить штат на три чверті через дії російського керівництва: Кремль вніс Сполучені Штати до переліку так званих недружніх держав, тепер вони не мають права наймати на роботу іноземних громадян.
Через скорочення США змушені обмежити надання консульських послуг, а тому рекомендує покинути федерацію тим американцям, у яких термін дії візи закінчується до 15 червня.
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