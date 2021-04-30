Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует опубликовать свои оценки для включения в список экстренного использования китайской вакцины от коронавируса Sinovac на следующей неделе. Также ВОЗ даст предварительное заключение еще по двум препаратам от коронавируса.

Как заявила помощник гендиректора ВОЗ Мариангела Симао, независимая комиссия организации 30 апреля провела оценку вакцины Moderna и китайского препарата Sinopharm. На следующей неделе планируется рассмотреть другую основную вакцину Китая, произведенную Sinovac Biotech.

“К началу или концу следующей недели мы проведем окончательную оценку этих трех вакцин”, - уточнила она.

Симао отметила что важно иметь больше вакцин из-за проблем с поставками других препаратов, в том числе из Индии, основного поставщика для программы COVAX.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко обратился к украинцам. Он призвал людей в возрасте от 18 до 59 лет записаться на вакцинацию от коронавируса, он порекомендовал гражданам записываться через приложение "Дия".

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