Российский фрегат "Маршал Шапошников" чуть не потопил сам себя (видео) [ Редактировать ]
Источник: РИА Новости
Российский большой противолодочный корабль проекта 1155 "Маршал Шапошников", переименованный во фрегат, чуть не потопил сам себя на испытаниях, которые проходят сейчас в Японском море. Об этом сообщает журналист Андрей Цаплиенко и выложил в своем Telegram-канале видео инцидента.
"Маршал Шапошников" выпустил ракету "Калибр", но вместо того, чтобы направиться в направлении цели, она развернулась в сторону корабля.
Интересно, что "Маршал Шапошников" только вернулся на Тихоокеанский флот после глубокого ремонта, а за день до того канал RT всячески нахваливал улучшения его боевых возможностей:
Корабль ... получил на вооружение современные комплексы "Калибр-НК" и "Уран", а также новейшее артиллерийское и радиоэлектронной вооружение... Благодаря обновлению, ВМФ получил новую мощную боевую единицу. "Маршал Шапошников", на вооружении которого стоят крылатые ракеты "Калибр" и "Уран", завершил программу заводских испытаний после ремонта с модернизацией и вошёл в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота.
"Учитывая возможности "мощной боевой единицы", может, нам не нужно тратиться на системы ПРО?", - иронизирует Цаплиенко.
ТАСС сообщает, что ремонт с модернизацией фрегата проводился на базе Центра судоремонта "Дальзавод" во Владивостоке. На корабле был проведен ремонт донно-забортной арматуры, смонтировано новое оборудование. В рамках модернизации демонтированы и вновь изготовлены по чертежам проектанта более 40% корпусных конструкций, на 80% заменены магистральные кабельные трассы.
Модернизированный корабль в дополнение к противолодочным и противовоздушным системам, получил на вооружение современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран", а также новейшее артиллерийское и радиоэлектронное вооружение.
Напомним, что новейшую российскую атомную субмарину назвали в честь киевского князя.
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