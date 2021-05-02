Туринский "Ювентус" окончательно потерял шансы на чемпионство в нынешнем сезоне итальянской "Серии А". До этого клуб из Турина становился чемпионом Италии девять лет подряд. Об этом свидетельствуют данные турнирной таблицы "Серии А".

Все шансы на чемпионство "Ювентус" потерял после того, как вчера "Интер" одержал победу над "Кротоне" (2:0). Теперь миланский клуб имеет в своем активе 82 очка, что на 16 баллов больше, чем у "Юве", у которого в запасе еще 5 игр.

Таким образом "бьянконери" впервые за последние 10 лет не станут чемпионами. Последний раз до начала гегемонии "Юве" чемпионом Италии становился "Милан" - в сезоне 2010/2011.

К слову, по информации издания La Gazzetta dello Sport, по окончанию сезона "Ювентус" может покинуть главная звезда команды - Криштиано Роналду. Одним из вариантов продолжения карьеры португальца называется возвращение в "Манчестер Юнайтед", где он выступал с 2003 по 2009 года.

Также сообщалось, что по завершению сезона, независимо от результата, из клуба уйдет главный тренер Андреа Пирло.

После 33 сыгранных матчей "Ювентус" занимает пятую строчку в "Серии А". В активе туринцев - 66 очков. Сегодня "Юве" сыграет на выезде с "Удинезе".

Ранее сообщалось, что "Реал" и "Ювентус" выгонят из Лиги чемпионов.

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