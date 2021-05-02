Волинський Фаберже. Зі звичайних яєць творить справжні дива житель Володимир-Волинського. Анатолій Бойко на шкаралупах вишиває металом і сріблом, прикрашає їх стразами та бурштином.

А нещодавно майстер побив одразу два світові рекорди. Народний умілець примудрився просвердлити десятки тисяч дірочок на шкаралющах. Такі яйця - гарні неймовірно,- кажуть наші кореспонденти, які побували у майстра в гостях. Оцініть і ви.

Заковані в метал та срібло, інкрустовані камінням Swarovski та бурштином. У доробку майстра з Володимир-Волинського вже майже сімсот ось таких мереживних яєць. Усі експонати в єдиному екземплярі.

Це перепелине, це качині, це куряче. Це одна із моїх перших робіт.

Усю цю красу майстер творить на звичайнісінькій шкаралупі. За це його називають "волинським Фаберже".

Анатолій Бойко, майстер:

Я вже навчився кувати металом, вставляти каміння все. Працювати так, як Фаберже в тій же техніці. Но лише на традиційній яєчній шкарлупі і з традиційними орнаментами - українськими орнаментами, починаючи із трипілля до сьогодення.

Витвори майстра філігранно точні і ювелірно вишукані. Завдяки їм українець став автором першої у світі колекції експонатів із яєчної шкаралупи, оздоблених металом.

Ірина Загайчук, в.о. начальника відділу міжнародної і проєктної діяльності Володимир-Волинської міської ради:

Це вже така своєрідна фішка, що він наш волинський Фаберже. Це унікальні роботи, аналогів яким немає у світі.

А нещодавно Анатолій Бойко взявся витинати візерунки дірками в шкаралупі. Цим вирішив перевершити усіх світових майстрів у такому надделікатному мистецтві. Пан Анатолій показує нам шкаралупу звичайного гусячого яйця:

Тут 52 тисячі 749 дірок.

Ще понад 33 тисячі отворів майстрові вдалося просвердлити на курячому яйці. Цим встановив одразу два світові рекорди. Та вже замірився на новий.

Анатолій Бойко, майстер:

Якщо я найду є сверла такі ше, це хірургічні сверла надтонкі сверла, вони дуже дороговартісні. Встановлю іще один світовий рекорд, на який ніхто не рискне піти.

Різьбою на яєчній шкаралупі Анатолій Бойко займається тринадцять років. І єдиний в Україні, хто володіє унікальною технікою її витягування.

Максимально я витягнув на метр 15 сантиметрів гусине яйце.

Прикрашеними металом стрічками зі шкаралупи майстер доповнює свої композиції. Вигляд вони мають неймовірний. Свої твори Анатолій Бойко скромно називає різьбленками. Яйця, каже народний умілець, - символ зародження життя. Тож, у шкаралупі він зашифровує для нащадків українські автентичні знаки.