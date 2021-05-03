На территории Индии, которая стала одним из очагов распространения коронавирусной инфекции, начнется сильный дефицит вакцины в связи с плохой подготовкой к третей волне COVID-19. Об этом сообщил Адар Пунавалла, глава индийского Института сыворотки.

По его словам, ожидается, что к середине лета объем производства увеличится с 60-70 млн доз в месяц до 100 млн. В настоящее время в стране фиксируется высокий рост заражений.

Отмечается, что институт не нарастил объем производства раньше, потому что "не было заказов, мы не думали, что нам нужно производить более 1 млрд доз в год".

Ранее мы писали, что в Индии число новых случаев заражения коронавирусом незначительно снизилось, но количество смертей от COVID-19 подскочило до рекордных 3689 человек. Индийские больницы, морги и крематории переполнены, поскольку в стране ежедневно регистрируется более 300 тысяч случаев заболевания.

Кроме того, на территории Индии в связи с ухудшением ситуации с коронавирусной инфекцией и отсутствием кислорода, будет использован резервный кислород из хранилищ. Также будут выведены из пенсии военные медики для привлечения их к борьбе с коронавирусной инфекцией совместно с гражданскими.

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