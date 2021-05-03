Юрій Бойко прокоментував рекорди України із зарплатних боргів [ Редактировать ]
А ще ми б'ємо рекорди із зарплатних боргів. Держава завинила людям майже три з половиною мільярди гривень. Це один із найгірших показників за останні 20 років. Левова частка невиплат припадає на промисловість і медицину.
Юрій Бойко, народний депутат, співголова партії "Опозиційна платформа - За життя":
То, что у нас 3,5 млрд задолженность - это конечно беда. Это беда. Это, в основном, задолженность в промышленности, но еще больший цинизм это то, что у нас больше 50 млн грн, это задолженность перед медиками. Это вообще необъяснимое явление, которое полностью лежит на совести сегодняшнего правительства. И поэтому из-за вот такой вот бездарной экономической политики мы и требуем отставки сегодняшнего правительства и считаем, что оно провалило все экономические программы, борьбу с эпидемией, вакцинацию.
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