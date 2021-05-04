За добу проти коронавірусу вакцинували 177 людей

Попередньої доби на Ковід в Україні захворіли три тисячі людей, вилікувалися удвічі більше. Півтори тисячі недужих ушпиталили. Померли 154 пацієнти. Найвищі показники на Дніпропетровщині, Черкащині і Сумщині.

За добу проти коронавірусу вакцинували 177 людей. Загалом від початку кампанії - щепилися вже понад 755 тисяч українців.