В Україні за добу коронавірус забрав життя 154 людей [ Редактировать ]
Попередньої доби на Ковід в Україні захворіли три тисячі людей, вилікувалися удвічі більше. Півтори тисячі недужих ушпиталили. Померли 154 пацієнти. Найвищі показники на Дніпропетровщині, Черкащині і Сумщині.
За добу проти коронавірусу вакцинували 177 людей. Загалом від початку кампанії - щепилися вже понад 755 тисяч українців.
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