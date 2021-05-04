Грузія зупиняє роботу транспорту через COVID-19 [ Редактировать ]
Через спалах COVID-19 у Грузії зупинили роботу муніципального транспорту й оголосили вихідні до 12 травня. Пересування міжміськими маршрутами не заборонено.
Також у країні діє комендантська година від дев'ятої вечора до п'ятої ранку. Робота торговельних центрів обмежена. За порушення карантинних правил загрожує штраф майже 500 євро.
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