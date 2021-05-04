Палаючі мерці на вулицях та заповнені лікарні: Індію намагаються врятувати від ковід-катастрофи

Понад 360 тисяч інфікованих за добу. Це абсолютний світовий рекорд, проте мало хто на це зважає. Статистична шкала в Індії неухильно пнеться вгору